5 правдивых книг о советской эпохе для тех, кто ностальгирует или желает узнать больше об этом времени

СССР — источник мощной ностальгии. Духи «Красная Москва», мороженое в вафельных стаканчиках, пионерские будни… Вместе с книжным сервисом «Литрес» мы сделали подборку книг, которые помогут окунуться в советское прошлое, иногда приятное, иногда — не очень.