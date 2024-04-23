5 правдивых книг о советской эпохе для тех, кто ностальгирует или желает узнать больше об этом времени

СССР — источник мощной ностальгии. Духи «Красная Москва», мороженое в вафельных стаканчиках, пионерские будни… Вместе с книжным сервисом «Литрес» мы сделали подборку книг, которые помогут окунуться в советское прошлое, иногда приятное, иногда — не очень.
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