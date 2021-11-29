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«Челси» и «Бавария» могут попытаться подписать Кьезу летом, если «Ювентус» не выйдет в ЛЧ

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза интересен «Челси» и «Баварии». Лондонский и мюнхенский клубы рассмотрят возможность приобретения 24-летнего игрока сборной Италии по окончании сезона, если «Ювентус» не получит путевку в Лигу чемпионов, сообщает журналист Николо Скира.

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