Авиакомпании порекомендовали пассажирам заранее приезжать в аэропорт в праздники

Отправиться в путешествие лучше 2, 3, 5, 6 и 7 мая Крупные российские авиакомпании рекомендуют пассажирам в период майских праздников во избежание опозданий приезжать в аэропорт заранее и внимательно отслеживать информацию о вылете рейса.