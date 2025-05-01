Авиакомпании порекомендовали пассажирам заранее приезжать в аэропорт в праздники

Отправиться в путешествие лучше 2, 3, 5, 6 и 7 мая Крупные российские авиакомпании рекомендуют пассажирам в период майских праздников во избежание опозданий приезжать в аэропорт заранее и внимательно отслеживать информацию о вылете рейса.
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