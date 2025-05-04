Путин напомнил о желании Запада добить Россию после распада СССР

Так называемый цивилизованный мир решил, будто Россия после распада СССР ослабла и ее стоит добить. Об этом президент Владимир Путин напомнил в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия.
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