Семеро россиян приняли участие в гонке «4 часа Дубая» Азиатской серии Ле-Ман

Для экипажа Владислава Ломко борьба завершилась уже в первом повороте. На трассе «Дубай Автодром» состоялся третий этап Азиатской серии Ле-Ман (ALMS) сезона-2023/2024, и одним из участников соревнований стал россиянин Владислав Ломко — он выступал в экипаже Cool Racing № 47.
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