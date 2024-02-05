Семеро россиян приняли участие в гонке «4 часа Дубая» Азиатской серии Ле-Ман

Для экипажа Владислава Ломко борьба завершилась уже в первом повороте. На трассе «Дубай Автодром» состоялся третий этап Азиатской серии Ле-Ман (ALMS) сезона-2023/2024, и одним из участников соревнований стал россиянин Владислав Ломко — он выступал в экипаже Cool Racing № 47.