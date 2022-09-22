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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Супы с сельдереем и курицей: простые рецепты

Сельдерей – это съедобное и очень полезное растение, широко используемое в кулинарии. Блюда, приготовленные с добавлением данного продукта, годятся даже для детского и диетического питания, что делает их особенно популярными у отечественных хозяек.

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