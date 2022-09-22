Супы с сельдереем и курицей: простые рецепты

Сельдерей – это съедобное и очень полезное растение, широко используемое в кулинарии. Блюда, приготовленные с добавлением данного продукта, годятся даже для детского и диетического питания, что делает их особенно популярными у отечественных хозяек.
Сельдерей – это съедобное и очень полезное растение, широко используемое в кулинарии. Блюда, приготовленные с добавлением данного продукта, годятся даже для детского и диетического питания, что делает их особенно популярными у отечественных хозяек.
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