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10 лучших сериалов про врачей и медицину: от легендарной классики до громких новинок

10 лучших сериалов про врачей и медицину: от легендарной классики до громких новинок

Операционные с бешеной пульсацией, ночные дежурства на пределе сил, невыносимые этические тупики и персональные драмы тех, кто дал клятву спасать людей, — медицинские драмы уже десятилетия держат зрителя в напряжении.

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