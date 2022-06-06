ОПЕК рассматривает возможность отстранения России от соглашения по добыче нефти

Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановить участие России в сделке по добыче нефти, так как западные санкции и частичный запрет на экспорт нефти в Европе начинают подрывать способность Москвы качать больше, сообщили делегаты ОПЕК.
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