24T Новости

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Astra
    Хочется верить, что наш МИД примет меры немедленно! И желательно по законам военного времени, потому что этот чел на ...Высокопоставленны...
  • Astra
    Предатель!!! Дипломат этот живет в Женеве, красивый спокойный город (кста, туда беженцы добежали?) Донбасс - далеко, ...Высокопоставленны...
  • Александр Самбур
    кто нибудь въебите аффтаруБРИКС закрывает э...

ОПЕК рассматривает возможность отстранения России от соглашения по добыче нефти

ОПЕК рассматривает возможность отстранения России от соглашения по добыче нефти

Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановить участие России в сделке по добыче нефти, так как западные санкции и частичный запрет на экспорт нефти в Европе начинают подрывать способность Москвы качать больше, сообщили делегаты ОПЕК.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх