Когда стоит заменить пломбу: советы стоматолога

Пломбы требуют регулярной замены, поскольку они подвержены естественному износу и могут со временем трескаться или откалываться, что способствует проникновению бактерий под пломбировочный материал и возникновению кариеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии