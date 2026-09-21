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Спорт Уик-Энд

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Помощник Семака Оливейра раскрыл главный секрет побед «Зенита»

Помощник Семака Оливейра раскрыл главный секрет побед «Зенита»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал «Матч ТВ», что «сине‑бело‑голубые» несмотря на большое количество титулов хотят продолжать выигрывать, а залогом побед команды в чемпионатах России является главный тренер Сергей Семак.

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