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Тайная доктрина

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«Россия не проигрывает»: Залужный призвал не верить успехам Украины

«Россия не проигрывает»: Залужный призвал не верить успехам Украины

«Россия не проигрывает»: Залужный призвал не верить успехам Украины Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии объяснил, что Киев предпочитает скрывать правду от партнеров, не показывая полноценной картины положения.

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