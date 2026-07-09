«Россия не проигрывает»: Залужный призвал не верить успехам Украины Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии объяснил, что Киев предпочитает скрывать правду от партнеров, не показывая полноценной картины положения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии