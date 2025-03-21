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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лукашенко поздравил Ковентри с избранием на должность президента МОК

«Убежден, что под Вашим руководством международное олимпийское движение сможет внести весомый вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами и странами, обеспечение доступности спорта для всех», – говорится в сообщении президента Беларуси Александра Лукашенко.

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