Северная Корея отправила Южной 150 воздушных шаров с навозом. Зачем она это сделала?

Северная Корея (КНДР) учинила очередную провокацию в адрес Южной Кореи, отправив на ее территорию более 150 воздушных шаров с навозом Как сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Сеула, воздушные шары, наполненные пластиковыми бутылками, батарейками, элементами обуви и даже навозом, начали пересекать границу вечером во вторник.