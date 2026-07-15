От нуля до 155 миллиардеров: почему снижается доверие к власти и на что тратятся бюджетные миллиарды

Для большинства граждан главным критерием успешности государственной политики остается качество их собственной жизни: уровень доходов, цены на продукты питания, возможность приобрести жилье, доступность медицинских услуг и уверенность в безопасности семьи.
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