ИО

Игорь Овчаренко

Ну если Вы все такие мудрые.что ответьте откуда взялось то вещество, которое взорвалось при большом взрыве, как говорят оооочень учёные. Вероятно ответа не найдёте,а по сему сами определите своё место .....