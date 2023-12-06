ZloiBiolog Мракобесие выходит на новый уровень? На этот раз отличилась некая Анна Борисовна Шафран - не просто журналистка, а Член Совета по внешней и оборонной политике, руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда».
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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Ну если Вы все такие мудрые.что ответьте откуда взялось то вещество, которое взорвалось при большом взрыве, как говорят оооочень учёные. Вероятно ответа не найдёте,а по сему сами определите своё место .....
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23 час.
Людмила Фирстова
Игорь Овчаренко, вы это о чём?Статья не о взрыве, прочитайте полностью статью, а потом пишите комментарий
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23 час.
Владимир Петров
Анна Шафран вроде умница была. Ну ляпнула. Бывает. Мудрый Михаил Задорнов галиматью о русском языке нёс.
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22 час.
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