В Петербурге растет доля жилья с отделкой

И это на фоне кризиса на рынке новостроек Порядка 70% жилья, сданного в эксплуатацию в Северной столице в первом квартале года, пришлось на квартиры с предчистовой и чистовой отделкой, следует из подсчётов девелоперов.
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