Картина, подаренная комиссионному магазину Oxfam в Великобритании, продана почти за 25 000 долларов

Картина обнаженного мужчины, подаренная комиссионному магазину Oxfam в Великобритании, в начале этого месяца была продана почти за 25 000 долларов после того, как было установлено, что она принадлежит кисти английского художника-импрессиониста Генри Скотта Тьюка.