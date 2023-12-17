Картина, подаренная комиссионному магазину Oxfam в Великобритании, продана почти за 25 000 долларов

Картина обнаженного мужчины, подаренная комиссионному магазину Oxfam в Великобритании, в начале этого месяца была продана почти за 25 000 долларов после того, как было установлено, что она принадлежит кисти английского художника-импрессиониста Генри Скотта Тьюка.
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