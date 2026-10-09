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Атака БПЛА на российские регионы: сбито 505 дронов, есть пострадавшие, под Тверью возник пожар на заводе

Российские военные в ночь на 9 октября 2026 года отразили массированную атаку дронов на центральные и южные регионы, а также Приволжский федеральный округ.

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