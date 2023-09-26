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Бывшая гонщица «Серии W» Джессика Хоукинс выступила за «Астон Мартин» на тестах «Ф-1» в Венгрии

Бывшая гонщица «Серии W» Джессика Хоукинс выступила за «Астон Мартин» на тестах «Ф-1» в Венгрии

Хоукинс, ранее выступавшая в «Серии W», стала первой за последние женщиной, протестировавшей более-менее современный болид «Формулы-1».

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