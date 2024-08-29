Дайджест дня: Mythos на испытаниях, электромоторы Автотора и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Спайдер Mercedes-AMG PureSped, который станет первенцем гаммы эксклюзивных автомобилей под названием Mythos, был представлен еще в мае.