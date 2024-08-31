Генсек НАТО оправдал вторжение ВСУ на территорию России

Переход границы Российской Федерации подразделениями вооруженных сил Украины на территории Курской области никаких международных законов не нарушает, заявил 31 августа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Die Welt.
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