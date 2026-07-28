Медведев: потребности ВС России в личном составе полностью удовлетворены

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Вооруженные силы РФ полностью удовлетворены в потребностях по личному составу по результатам первых шести месяцев 2026 года.
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