Государственный визит Си Цзиньпина в Бразилию еще прочнее укрепит культурно-гуманитарные обмены между двумя странами -- МИД КНР

Пекин, 12 ноября /Синьхуа/ -- Друзья из всех слоев общества Бразилии с нетерпением ожидают государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в страну и готовы продолжать вносить свой вклад в углубление бразильско-китайской дружбы.