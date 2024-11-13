Государственный визит Си Цзиньпина в Бразилию еще прочнее укрепит культурно-гуманитарные обмены между двумя странами -- МИД КНР

Пекин, 12 ноября /Синьхуа/ -- Друзья из всех слоев общества Бразилии с нетерпением ожидают государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в страну и готовы продолжать вносить свой вклад в углубление бразильско-китайской дружбы.
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