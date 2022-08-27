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Какие девушки кажутся мужчинам глупыми? Мнение психолога

Какие девушки кажутся мужчинам глупыми? Мнение психолога

Несмотря на то, что глупость понятие субъективное и оценивать уровень интеллекта мы права не имеем, всё же есть несколько признаков того, что девушка не совсем адекватно ведёт себя в отношениях с мужчиной и её действия приводят лишь к раздражению.

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