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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Авербух: «Трусовой не будет на моем шоу. Она планирует выступать в Японии, соревнования важнее всего»

Хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил, что Александра Трусова не выступит в его шоу 5 сентября.

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