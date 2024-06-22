В РЖД внесли ряд новшеств в систему перевозок животных после случая с Твиксом

РИА Новости/Евгений Биятов РЖД разрабатывает изменения в системе перевозок животных в части их идентификации и регламента работы проводников после ситуации с котом Твиксом, которого выбросили из поезда на мороз, сообщили в компании в беседе с РИА Новости.