В РЖД внесли ряд новшеств в систему перевозок животных после случая с Твиксом

РИА Новости/Евгений Биятов РЖД разрабатывает изменения в системе перевозок животных в части их идентификации и регламента работы проводников после ситуации с котом Твиксом, которого выбросили из поезда на мороз, сообщили в компании в беседе с РИА Новости.
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