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Военное обозрение

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Британская пресса: «Аргентина никакой угрозы Фолклендам не представляет, даже с истребителями F-16»

Как утверждается, острова остаются в безопасности, учитывая нынешнюю мощь Великобритании.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Какая  УГРОЗА ,  с президентом  ШИЗОФРЕННИКОМ + к тому же  СДАЛ Западу ВЕСЬ Аргентинский  ЗАПАС ЗОЛОТА  и ВЫПОЛНЯЕТ  АБСОЛЮТНО ВСЕ ,,ХОТЕЛКИ,, Запада , в стране по  РЕГИОНАМ-ШТАТАМ вводитса  ,,СВОИ,, , МЕСТНЫЕ ДЕНЬГИ  , так как  ШИЗОФРЕННИК ВСЕ НАЛОГИ ЗАБИРАЕТ  в столицу , политические  УКАЗКИ  приходят прямо из  ФАШИЗМНГТОНА  ....!!!
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12 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Новый термин ввели в политический оборот- фашизмнгтон. Здорово
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12 час.

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