Британская пресса: «Аргентина никакой угрозы Фолклендам не представляет, даже с истребителями F-16»

Гарий Щерба

Какая УГРОЗА , с президентом ШИЗОФРЕННИКОМ + к тому же СДАЛ Западу ВЕСЬ Аргентинский ЗАПАС ЗОЛОТА и ВЫПОЛНЯЕТ АБСОЛЮТНО ВСЕ ,,ХОТЕЛКИ,, Запада , в стране по РЕГИОНАМ-ШТАТАМ вводитса ,,СВОИ,, , МЕСТНЫЕ ДЕНЬГИ , так как ШИЗОФРЕННИК ВСЕ НАЛОГИ ЗАБИРАЕТ в столицу , политические УКАЗКИ приходят прямо из ФАШИЗМНГТОНА ....!!!