Украина теряет землю из-за США, Зеленский пытается спастись на фоне кризиса и требует ядерное оружие Юлия СоколоваУкраина теряет землю из-за США, заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
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