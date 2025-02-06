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Украина теряет землю из-за США, Зеленский пытается спастись на фоне кризиса и требует ядерное оружие

Украина теряет землю из-за США, Зеленский пытается спастись на фоне кризиса и требует ядерное оружие

Украина теряет землю из-за США, Зеленский пытается спастись на фоне кризиса и требует ядерное оружие Юлия СоколоваУкраина теряет землю из-за США, заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

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