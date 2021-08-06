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Первый хаб «Сбер Еаптеки» открылся в Томске

Первый хаб «Сбер Еаптеки» открылся в Томске

«Сбер Еаптека», одна из крупнейших онлайн-аптек России, открыла хаб в Томске. В хабе представлено более 12 тысяч товаров с перспективой расширения ассортимента до 18 тысяч наименований.

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