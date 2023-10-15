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Форвард «Амура» Хохлачёв запрыгнул на машину жителя Хабаровска

Форвард «Амура» Хохлачёв запрыгнул на машину жителя Хабаровска

Хоккеист отметился странным поступком.Хоккеист отметился странным поступком.Форвард хабаровского «Амура» Александр Хохлачёв напал на машину местного жителя после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

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