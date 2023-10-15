Форвард «Амура» Хохлачёв запрыгнул на машину жителя Хабаровска

Хоккеист отметился странным поступком.Хоккеист отметился странным поступком.Форвард хабаровского «Амура» Александр Хохлачёв напал на машину местного жителя после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ).
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