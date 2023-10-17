IT-эксперт дал совет: Что нужно срочно удалить со смартфона

Многие программы на наших смартфонах не только бесполезны, но и вредны.Эксперт в IT-сфере, директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов заявил, что от целого ряда программ на смартфоне можно смело избавиться.
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