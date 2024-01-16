Украина «будет воевать лопатами», если Запад перестанет давать оружие, — глава МИД Кулеба

АЛ

Александр Лагуткин

Интересно было бы посмотреть на этого Кулебу, как он с лопатой наперевес прорывается в Крым.. Наверняка уже давно припрятал в Европе и денег и недвижимость припас. "Жареным запахнет" первым сбежит к своим деньгам.