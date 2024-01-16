Украина «будет воевать лопатами», если Запад перестанет давать оружие, — глава МИД Кулеба

Украинская армия «будет воевать лопатами», если страны Запада перестанут поставлять киевскому режиму оружие и боеприпасы.
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