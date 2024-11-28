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Диабетическое лекарство помогло победить рак: кому это подойдёт

Диабетическое лекарство помогло победить рак: кому это подойдёт

Учёные из США сделали удивительное открытие: популярный препарат от диабета может значительно улучшить результаты лечения рака лёгких.

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