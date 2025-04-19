Что означала таблица, которую раньше показывали на ТВ во время профилактики

Прямоугольная сетка с разноцветными квадратиками и линиями на экране телевизора наверняка заставала врасплох многих и заставляла сильно злиться: и дело не столько в продолжительном звуке «Пи-и-и-и», который сопровождал изображение, сколько в невозможности посмотреть любимые шоу из-за профилактических работ на канале.