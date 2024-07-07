"Харьков будем брать": Откровения из прифронтового города

Ситуация вокруг нашего наступления на Харьковском направлении неоднозначная. Наши войска сжигают личный состав противника в районе населённых пунктов Волчанск и Липцы и практически не продвигаются вперёд.
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