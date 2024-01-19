Бюджетный комитет бундестага утвердил бюджет на этот год

Бюджетный комитет бундестага (парламента ФРГ) утвердил бюджет на 2024 год с расходами в размере порядка €476,8 млрд, новыми кредитами на сумму около €39 млрд и соблюдением правила «долгового тормоза», которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.