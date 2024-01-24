В 2023 году КАПИТАЛ LIFE урегулировала 1,2 млн страховых случаев и выплатила клиентам более 21 млрд рублей

Страховая компания КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») за 2023 год урегулировала 1,2 млн страховых случаев по договорам страхования жизни и здоровья и выплатила клиентам компании в 74 регионах России более 21 млрд рублей.