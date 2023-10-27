Венгерский парламент отказывается голосовать за вступление Швеции в НАТО

Венгерский парламент большинством голосов отверг предложение о проведении голосования по заявке Швеции на вступление в Североатлантический альянс (НАТО), сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на оппозиционного депутата Агнес Вадай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии