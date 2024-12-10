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КОНКУРС ´ЭНЕРГОМАРАФОН´.

КОНКУРС ´ЭНЕРГОМАРАФОН´.

Воспитанники средней группы №8 приняли участие в ежегодном городском этапе конкурса ´ЭНЕРГОМАРАФОН´, в номинации ´Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов´, под названием ´Уроки бережливости для лесных жителей´.

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