КОНКУРС ´ЭНЕРГОМАРАФОН´.

Воспитанники средней группы №8 приняли участие в ежегодном городском этапе конкурса ´ЭНЕРГОМАРАФОН´, в номинации ´Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов´, под названием ´Уроки бережливости для лесных жителей´.