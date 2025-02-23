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Песков высказался о конфликте Трампа и Зеленского

Песков высказался о конфликте Трампа и Зеленского

Для России важно, чтобы ничто не помешало главе государства Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу выйти на мирные переговоры по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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