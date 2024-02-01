«Вашу бригаду весь вечер водят за нос». Журналист Райен Руссилло вступил в конфликт с судьями НБА после спорного свистка на Патрике Беверли

«Это плохой свисток. На данный момент самый проблемный в лиге», – написал Руссилло после того, как Патрик Беверли воткнулся плечом в Стефа Карри и встал на линию штрафных в матче «Уорриорз» – «Сиксерс» (119:107) во вторник.