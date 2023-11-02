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Солнце «исчезло» на Камчатке из-за активности вулкана Ключевской

Солнце «исчезло» на Камчатке из-за активности вулкана Ключевской

Жители некоторых районов Камчатки, проснувшись этим утром, не увидели ни солнца, ни неба. Всему причиной — очередной мощный выброс пепла вулканом Ключевской, который уже несколько дней не дает покоя местным.

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