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Мировое обозрение

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Тварь ли дрожащая или право имеет

Тварь ли дрожащая или право имеет

Недавно я поймал себя на мысли, что новости всё чаще напоминают пересказ чьих-то фантазий. Никакой аналитики — только «инсайды» от анонимов, которых никто никогда не видел.

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