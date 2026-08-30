Тварь ли дрожащая или право имеет

Недавно я поймал себя на мысли, что новости всё чаще напоминают пересказ чьих-то фантазий. Никакой аналитики — только «инсайды» от анонимов, которых никто никогда не видел.
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