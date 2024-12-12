12,6 миллиона россиян живут за чертой бедности

Фото:msk.kprf.ru То, что полезно знать о бедности в России: актуальная статистика и общественное мнение Официальная статистика социально-экономического положения населения Российской Федерации демонстрирует позитивную динамику в сфере преодоления бедности.
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