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Путин назвал «гостерроризмом» угрозы Зеленского воздушному пространству РФ

Путин назвал «гостерроризмом» угрозы Зеленского воздушному пространству РФ

Российский лидер Владимир Путин, комментируя угрозы Владимир Зеленского в адрес авиакомпаний, летающих над территорией России, заявил, что они являются «гостерроризмом».

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