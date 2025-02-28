ФСБ предотвратила убийство митрополита Симферопольского и Крымского Тихона — теракт готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович

ФСБ предотвратила убийство митрополита Симферопольского и Крымского Тихона — теракт готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита ИванковичВ Москве сотрудники ФСБ задержали 2 подозреваемых, которые готовили теракт против священнослужителя — ими оказались его помощник украинец Денис Попович … .