Сексолог назвала две причины супружеских измен

Сексолог Юлия Агапитова рассказала о двух основных, по её мнению, причинах супружеских измен и поделилась советами о том, как защититься от неверности.
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