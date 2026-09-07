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Аргументы и Факты

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Сексолог назвала две причины супружеских измен

Сексолог назвала две причины супружеских измен

Сексолог Юлия Агапитова рассказала о двух основных, по её мнению, причинах супружеских измен и поделилась советами о том, как защититься от неверности.

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