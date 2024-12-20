Орбан выразил соболезнования Шольцу в связи с инцидентом в Магдебурге

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 20 декабря выразил свои соболезнования канцлеру Германии Олафу Шольцу, народу ФРГ и семьям погибших в связи с инцидентом, произошедшим на рождественской ярмарке в Магдебурге.