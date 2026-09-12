Ке Бон Сан рассказал о традиции празднования первого дня рождения в КНДР

В Северной Корее отмечают первый день рождения ребенка с названием "Тольджанчхи". Ке Бон Сан, профессор Политехнического университета имени Ким Чака, раскрыл детали традиции в фильме "Русский с корейцем – братья навек".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Одного Starlink м...
- Худший сценарий с...
- Худший сценарий с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым