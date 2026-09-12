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Царьград

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Ке Бон Сан рассказал о традиции празднования первого дня рождения в КНДР

Ке Бон Сан рассказал о традиции празднования первого дня рождения в КНДР

В Северной Корее отмечают первый день рождения ребенка с названием "Тольджанчхи". Ке Бон Сан, профессор Политехнического университета имени Ким Чака, раскрыл детали традиции в фильме "Русский с корейцем – братья навек".

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