Группа старшего сержанта Прокофьева отразила атаку ВСУ и удержала рубеж

Старший сержант Сергей Прокофьев действовал в составе батальонной тактической группы ВС РФ, когда украинские вооруженные формирования предприняли попытку прорыва обороны и атаковали позиции подразделения.
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