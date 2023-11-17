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Группа старшего сержанта Прокофьева отразила атаку ВСУ и удержала рубеж

Группа старшего сержанта Прокофьева отразила атаку ВСУ и удержала рубеж

Старший сержант Сергей Прокофьев действовал в составе батальонной тактической группы ВС РФ, когда украинские вооруженные формирования предприняли попытку прорыва обороны и атаковали позиции подразделения.

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